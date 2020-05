إيطاليا تقيم مشاركتها بعملية ايريني لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، اليوم الاربعاء

أن بلاده تقيم مشاركة 500 جندي ايطالي مع قطعة بحرية وثلاث طائرات في عملية ايريني

الاوروبية لمراقبة تطبيق حظر تدفق الاسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

وأوضح دي مايو في افادة حول عملية (ايريني) أمام البرلمان

الإيطالي أن نتائج التقييم ستخضع للتصويت في غرفتي البرلمان.

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل، قد أكد أمس الثلاثاء أن عملية ايريني، التي انطلقت مؤخرا، لا تستهدف أي طرف ليبي بعينه على حساب الاخر، معلنا

أنه تحدث قبل أيام مع المسؤولين الليبيين لـ”إفهامهم” بأن ايريني “لا تستهدف أي طرف”

