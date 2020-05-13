اجتماع موسع للهيئة العامة للمواصلات والنقل

أعلنت الهيئة العامة للمواصلات والنقل أمس، إتمام مناقشة وتسليم ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بشأن تقييم كافة المشروعات التي تم تنفيذها منذ بداية عمل الحكومة وتقديم موقف تنفيذي بشأنها.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة لحصر وتجميع ومراجعة بيانات المشاريع المأذون بالتعاقد في تنفيذها من قبل الهيئة العامة للمواصلات والنقل وباقي الوزارات والهيئات الأخرى بالحكومة، مشيرة إلى أن الأجهزة والمصالح التابعة للهيئة قد عقدت اجتماعا موسعا لاستعراض ما تم حصره بالخصوص.

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