الصحة العالمية: معدلات اختبار كورونا في ليبيا ما زالت قليلة

قال مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان، إن معدلات اختبار كورونا في البلدان التي تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لا تزال أقل من المستوى المرغوب فيه.

وأضاف برينان في تصريح اليوم الأربعاء لقناة روسيا اليوم، أن إجمالي الاختبارات التي تم إجراؤها في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و300 ألف اختبار.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لمكافحة كورونا أعلن اليوم الأربعاء عدم تسجيله أي إصابات جديدة بالفيروس المستجد، وذلك لليوم السادس على التوالي، بعد فحص 130 عينة تبين سلبيتها جميعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 في ليبيا 64 حالة، تخضع منها 33 للرعاية الطبية بمراكز الحجر الصحي، فيما تعافى من المرض 28 مواطنا، وتوفي 3 آخرين بسبب الفيروس، فيما أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فحصا لـ2900 حالة.