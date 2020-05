الليبيون العالقون في ماليزيا: نعاني من تجاهل وإهمال حكومة الوفاق

نظم الطلبة الليبيون العالقون في ماليزيا، اليوم

الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد بتجاهلهم واهمالهم من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة،

مشيرين إلى أن هذه الوقفة الثانية لهم خلال هذا الأسبوع.

وأكد الطلبة العالقون في تسجيل مصور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السفارة الليبية في ماليزيا رفضت إجراء الحجر الصحي لهم وعودتهم إلى ليبيا، مرجعة ذلك لعدم صدور قرارات تخصهم من قبل حكومة الوفاق.

وأوضح الطلبة انهم يخشون على أنفسهم وأسرهم من انتشار فيروس كورونا، مطالبين المسؤولين بالنظر في أمرهم، لأنهم مواطنون ليبيون مثلهم مثل العالقين في تركيا وتونس والدول الاخرى الذين تم إجلاءهم

