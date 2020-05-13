منظمة الأشراف والمرابطين ببلدية المرج تُطلق مبادرة لتكريم شخصيات  اجتماعية بارزة في مختلف المجالات

المرج 13 مايو 2020 (وال)- أطلقت منظمة الأشراف والمرابطين ببلدية المرج اليوم الأربعاء، مبادرة اجتماعية اشتملت على تنظيم عددًا من الزيارات لكبار السن، وتكريهم في منازلهم، بهدف تقوية أواصر الترابط وتعميق مفهوم تكريم كبار السن في المجتمع.

هذا وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من المنظمة، بما قدمته هذه الشريحة من خدمات وإنجازات، وتستهدف تكريم شخصيات اجتماعية بارزة في مختلف المجالات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية، تقديرًا وعرفانًا لما قدموه، كما تستهدف أسر شخصيات رحلت وكان لها الأثر الإيجابي في المدينة.

وأشاد رئيس منظمة قبائل الأشراف والمرابطين بالمرج الناجي عثمان مصطفى – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – بجهود المنظمة الرامية لتعزيز التسامح وزرع معاني الخير والعطاء، مُعربًا عن شكره لجميع القائمين والمشاركين في تنظيم هذه المبادرة الرمضانية.

وأضاف رئيس المنظمة أن تكريم كبار السن والراحلين أيضًا، يعكس صدق المشاعر الإنسانية النبيلة.

وبدوره، أعربت الشخصيات المكرمة وهم: محمد يونس الجربي، أحمد الزوي، أسرة المرجوم أبو بكر الزوي، أسرة المرحوم جمعة الجربي، صالح الجربي، سعد خليفة المنفي، عيسى بورقيبة الفاخري، محمد مفتاح بورقيبة الفاخري، سعد بورقيبة الفاخري، أسرة المرحوم محمد عوينة العوامي، موسى المبروك العوامي، عن فرحتهم بهذا التكريم واعتزازهم وفخرهم وامتنانهم للمنظمة، لما حظوا به من تقدير وتكريم.

وتُواصل المنظمة في مبادرتها الاجتماعية بتكريم الشخصيات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

والجدير بالذكر، إن منظمة الأشراف والمرابطين بالمرج، هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتأسست في عام 2004م، ونظمت عديد الفعاليات الاجتماعية والإنسانية، وتضم فى عضويتها عدد 14 قبيلة من المكون الاجتماعي ببلدية المرج. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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