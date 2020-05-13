ميناء طرابلس يستقبل 138 ألف صندوق موز وسفينة مواشي

وصل إلى ميناء طرابلس خلال الساعات الماضية عدد من السفن التجارية محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها موز وحاويات ومواشي مستوردة.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها إدارة الميناء، تُبين وصول الباخرة fuji bay التابعة للوكيل الملاحي شركة طرابلس وعلى متنها أكثر من 138 ألف صندوق موز، واستقبل الرصيف رقم 7 سفينة المواشي Julia ak التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية وعلى متنها 10 آلاف رأس ضأن ونحو 1700 رأس عجل مستورد.

ومازالت السفينة “أنوار الخليج” التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية، راسية على الرصيف النفطي تمهيداً لتفريغ حمولتها من البنزين والمقدرة بـ24 ألف طن.

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