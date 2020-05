تعليم الوفاق تقترح استئناف الدارسة للمرحلتين الاعدادية والثانوية وفق شروط محددة

وافقت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا،

اليوم الأربعاء، على مقترح وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة باستئناف

الدراسة لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وطالبت اللجنة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

وزارة التعليم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة

المتابعة اليومية للطلاب خلال اليوم الدراسي.

ودعت اللجنة إلى إعفاء الطلبة والدرسين الذين يعانون من أمراض

مزمنة من الحضور، والعمل على إجراء مسحات وتحاليل دورية للطلبة والمدرسين والإداريين.

وأوضحت اللجنة أنه يحق لها إيقاف العام الدراسي في حالة زيادة معدل

تفشي فيروس كورونا

