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«ناصر القايد»: دمرنا قاعدة تشويش لـ«مرتزقة الفاغنر الروس» في «خلة الفرجان»

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم ناصر القايد، مدير ما يعرف بـ «إدارة الشئون المعنوية بالمنطقة الوسطى»، التابعة لـ”حكومة الوفاق”، تدمير قاعدة تشويش لمن سماهم “مرتزقة فاغنر الروس” في خلة الفرجان، على حد زعمه.

قال “القايد” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – أحد أبواق الإخوان الإعلامية في ليبيا – مساء اليوم الأربعاء: “تم تدمير قاعدة تشويش تابعة لمرتزقة فاغنر، ومحور وادي الربيع يشهد اشتباكات عنيفة بين قواتنا والمليشيات المعتدية وقواتنا تتقدم في عدة نقاط” على حد قوله.

وواصل مدير ما يعرف بـ «إدارة الشئون المعنوية بالمنطقة الوسطى»، التابعة لـ”حكومة الوفاق”، مزاعمه قائلاً: “مدفعيتنا ترصد وتستهدف كل تحركات مليشيات حفتر بمحاور جنوب العاصمة وغرب سرت” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه………..هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه…الاخوان المفلسين نفسهم كذب…الجيش الان في وسط طرابلس…نهايتكم قريبااااااااااااااااا جدااا ياعملااااااااااء تركيا

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  • دمرت تينتك يا مصراتى يا قايد يا خامر يا متع الاتراك والقطريين والله ما عندك شرف يا اخوانى .

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