«ناصر القايد»: دمرنا قاعدة تشويش لـ«مرتزقة الفاغنر الروس» في «خلة الفرجان»

زعم ناصر القايد، مدير ما يعرف بـ «إدارة الشئون المعنوية بالمنطقة الوسطى»، التابعة لـ”حكومة الوفاق”، تدمير قاعدة تشويش لمن سماهم “مرتزقة فاغنر الروس” في خلة الفرجان، على حد زعمه.

قال “القايد” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – أحد أبواق الإخوان الإعلامية في ليبيا – مساء اليوم الأربعاء: “تم تدمير قاعدة تشويش تابعة لمرتزقة فاغنر، ومحور وادي الربيع يشهد اشتباكات عنيفة بين قواتنا والمليشيات المعتدية وقواتنا تتقدم في عدة نقاط” على حد قوله.

وواصل مدير ما يعرف بـ «إدارة الشئون المعنوية بالمنطقة الوسطى»، التابعة لـ”حكومة الوفاق”، مزاعمه قائلاً: “مدفعيتنا ترصد وتستهدف كل تحركات مليشيات حفتر بمحاور جنوب العاصمة وغرب سرت” على حد قوله.