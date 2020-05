أكد مدير إدارة الطوارئ الإقليمية بمنظمة الصحة

العالمية ريتشارد برينان، اليوم الأربعاء أن معدلات الاختبار في البلدان التي

تعاني من أوضاع إنسانية مثل ليبيا لاتزال أقل من المستوى المرغوب فيه.

وأضاف برينان أن

إجمالي الاختبارات التي تم إجراؤها في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن فيروس كورونا

بلغ 3 ملايين و 300 ألف اختبار.

