«فرج دردور»: لا تجعلوا «حفتر» يلتقط أنفاسه فهناك محاولات دولية لإنقاذه

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي وباحث” أن: “هناك محاولات لانقاذ حفتر من الهزيمة، وذلك من قبل الدول التي تشترك معه في العداون على طرابلس، فلا تجعلونه يلتقط انفاسه، لانه سيعود بأكثر همجية لو تحصل على فرصة” على حد قوله.

أضاف “دردور” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “هذا بالنظر الى صلادة عقلية اتباعه في ليبيا وكمية الحقد المصابين بها هاربي النظام السابق، والتي لو زرعتها على الكرة الارضية لغطتها مرات متكررة، فهم سبب ما نعانيه اليوم، بعد ان أخروا ليبيا عن جيرانه 50 سنة ضوئية، حتى انهم كرموا الناقة واهانوا الانسان” على حد قوله.