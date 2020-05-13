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«فرج دردور»: لا تجعلوا «حفتر» يلتقط أنفاسه فهناك محاولات دولية لإنقاذه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي وباحث” أن: “هناك محاولات لانقاذ حفتر من الهزيمة، وذلك من قبل الدول التي تشترك معه في العداون على طرابلس، فلا تجعلونه يلتقط انفاسه، لانه سيعود بأكثر همجية لو تحصل على فرصة” على حد قوله.

أضاف “دردور” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “هذا بالنظر الى صلادة عقلية اتباعه في ليبيا وكمية الحقد المصابين بها هاربي النظام السابق، والتي لو زرعتها على الكرة الارضية لغطتها مرات متكررة، فهم سبب ما نعانيه اليوم، بعد ان أخروا ليبيا عن جيرانه 50 سنة ضوئية، حتى انهم كرموا الناقة واهانوا الانسان” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لو انتم تتحشمو زي بقية الادميين لسلمتم بنتايج الانتخابات . وسمحتم للفريق الفائز بتسيير الحكم . لكن يبدو انكم تحتاجو لفرنسا ان تفعل بكم كما فعلت بلوران باغبو في ساحل العاج . حين خسر الانتخابات ورفض تسليم الحكم . وزحف الجيش على العاصمة . ولم تنتهي تلك الماساة الا بعد ان تدخلت فرقة من المظليين الفرنسيين . ذهبو للمكان الذي فيه لوران باغبو . وكان سكرانا فالقو القبض عليه واخرجوه في ملابس داخلية بالقوة . نحن لا نتمنى ان نصل لذلك المستوى . لكن افعال تركيا وجماعتها . تعقد الموقف باستمرار

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  • عادي لكل من فقد شرفه يهون عليه يبيع بلاده عادي واي أنسان يفقد شرفه تتساوي لديه كل المعادلات فجلبكم للمستععر عار ولكن العار انتم معتادين عليه وليس غريب عليكم فلو عندكم ذرة شرف كان أيقنتوا أن احضار مرتزقه لمحاربتة جيش بلادكم خيانه عظمي وخطأ فادح فمحاولاتكم لحكم ليبيا محاولات عبثيه فالليبيين لا ولن يقبلوا أن يحكمهم فاقدي الشرف عبيد الغرب الاستعماري جالبي المرتزقه

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