الوطني لمكافحة الأمراض يستعد لافتتاح مختبر لفحص العينات في مصراتة

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء، استعداده لافتتاح مختبر يقوم بفحص العينات

خاصة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في فرع المركز بمصراتة.

وأوضح المركز أن

عملية الافتتاح الرسمي للمختبر تعتمد على الانتهاء من مقارنة نتائج العينات

الصادرة بنتائج المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس.

يشار إلى أن

عملية معايرة نتائج التحاليل المختبرية تتم عن طريق مقارنة نتائج عينات مختبر حديث

المنشأ بمختبر مرجعي

