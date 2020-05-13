“النواب” يُرحب بـ”البيان الخماسي” المندد بالتدخل التركي

رحّب مجلس النواب بالبيان الخماسي المشترك لدول شرق المتوسط وفرنسا والإمارات المندد بالتدخل التركي في ليبيا.

وجاء ترحيب المجلس على لسان رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أكد فيها التزام المجلس بنتائج مؤتمر برلين والعمل باتجاه حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، معبراً عن أمله في أن تكون السلطات الشرعية في البلاد جزءاً من التنسيق المشترك بهدف إعادة الاستقرار في المنطقة.

واتهم العقوري تركيا بتهديدها لاستقرار المنطقة بأكملها وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي، بسبب عدم توقفها عن التدخل في شؤون ليبيا واستمرار إرسال المرتزقة والسلاح ما أدى إلى تصعيد خطير للعنف في البلاد.

وكان البيان الخماسي المشترك حول ليبيا الذي ضم وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا واليونان وقبرص والإمارات، قد اعترض على مذكرتي التفاهم التي وقّعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي، مشيرين إلى أن المذكرتين تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتقوضان الاستقرار الإقليمي.

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