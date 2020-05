أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة،

اليوم الأربعاء، عن وصول كافة ابناء الكفرة المتواجدين بمصر الى مدينة طبرق.

وأوضحت اللجنة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن العالقين وصلوا الى فندق جغبوب بمدينة طبرق بهدف تطبيق الحجر الصحي عليهم

