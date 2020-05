تعليم الوفاق: عودة الدراسة 13 يونيو المقبل

أعلنت وزارة

التعليم في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الأربعاء استئناف التعليم للشهادتين

الإعدادية والثانوية بداء من يوم 13 يونيو المقبل.

وبحسب صفحة

الوزارة على موقع “فيسبوك” فقد أوضح وكيل الوزارة عادل جمعة أنه سيعلن مساء

الغد الخطة المعتمدة بشأن العودة التدريجية للمدارس والتي ستنطلق في 2020/06/13 من خلال استئناف طلبة الشهادتين الإعدادية

والثانوية لدراستهم والتي ستستمر لمدة شهرين.

وبين جمعة أن

هذه الخطوة تأتي بعد الموافقة من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كارونا

علي مقترح الوزارة التفصيلي في هذا الشأن.

وأضاف أن البداية

المتأخرة للعام الدراسي والحرب في العاصمة كانت أهم العوامل في تأخر تنفيذ

المقررات الدراسية والتي لم تتجاوز ما نسبته 41% .

