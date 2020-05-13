ليبيا تُسجل “صفر جديد” في إصابات كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تسلم 130 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا، أنه عقب الفحص المختبري تبيّن أن نتائج فحص العينات سالبة، أي أنها تخلو من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز إلى أن عدد العينات التي أجريت الفحوصات عليها بلغ 3135 عينة، موضحا أن إجمالي الإصابات ظل عند 64 حالة، بينها 33 نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 28، والوفيات 3.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن الثلاثاء، فحص 100 عينة جديدة كانت نتائجها سالبة.

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