الشاطر: الوفاق أقصت شيوخ المذهب المالكي لصالح مذهب دخيل

قال عضو ما يسمى

بمجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر اليوم الأربعاء إن ليبيا تتعرض لغزو من عدة محاور.

وأضاف الشاطر في

تغريدة عبر صفحته على موقع “تويتر” إن ليبيا فرطت في المذهب المالكي وتتعرض

لسيطرة مذهب دخيل بمباركة الحكومة التي تخضع للضغوط في التعيينات وتقصي شيوخ

المذهب المالكي.

وشدد الشاطر على

أن الوضع بات يحتاج للتصحيح لعودة الهوية الدينية الصحيحة.

