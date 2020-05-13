اخبار ليبيا الان

صهد: لا يحق لأحد الإعتراض على إتفاقية الوفاق مع تركيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الإستشاري ابراهيم صهد عن استغرابه من البيان الخماسي حول التدخل التركي في ليبيا الصادر مؤخراً ، مشيراً إلى أن الدول الموقعه تصنف بأنها دول داعمة لما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس).

صهد قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء تابعتها صحيفة المرصد إنه يتعجب من موقف مصر لأن الإتفاق الليبي – التركي منحها مجال أفضل وأعاد لها السيطرة على مساحات أكبر مما كانت بالأول حسب زعمه.

وزعم أن مصر لا تريد إلا مصلحتها الخاصة بأن تستمر في دعم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وإفشال الدولة المدنية في ليبيا ، معتقداً أن البيان لن يكون له أي أثر دولياً لكن خطورته تكمن بوجود تكتل سيعلن عنه وتشارك به قبرص واليونان وفرنسا والإمارات ومصر التي لاتريد لليبيا وتركيا تحقيق مصالحها في المتوسط حسب زعمه.

وقال :” ليبيا دولة ذات سيادة وهناك حكومة معترف بها دولياً ابرمت إتفاق مع دولة اخرى ومن حقها وليس لأحد حق أن يعترض على الإتفاق طالما أنه لا يمس أي مصالح حقيقية ومشروعه”.

واختتم قائلاً :”هم أشاروا لقانون البحار وأنا تابعته أثناء المداولات فهو لا يخل إطلاقاً بأن تقوم دولتين متشاطئتين بعقد الاتفاق قانون البحار يخل بمقاصدهم بالطعن بالاتفاق ولا يسمح إستخدام جزيرة صغيرة قزمية أن تصبح حدود بحرية لدولة ما هناك معايير للنقاط التي يمكن اعتبارها تشكل حدود بحرية لدولة ما ليست أي جزيرة تعتبر نقطة لتشكيل حدود لبحرية وهذه مزاعم اليونان وقبرص” حسب زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ربي أنشأ الله يصهد وجهك بنار جهنم ياكلب المال بعت وطنك وشرفك من أجل المال والمناصب ياكلب
    قتل وسرقة واغتصاب من هاالمرتزقه اللي جلبتوهم من تركيا لعنة الله عليك

    رد

  • بالعكس يا سيد ابراهيم . لا تقلب الحقائق . واذا قلبتها لا نسمح لك …… اولا لا توجد حكومة في طرابلس بالنسبة لي انا كمواطن عادي . لاني لا احصل على حاجاتي بما فيها المرتب والبنزين والغاز وغيرها من الضروريات . ثانيا المسيطرين على العاصمة وغيرها انت وجماعتك . فانت مستفيد من الوضع الحالي . والاتفاق اللي تتكلم عليه لما يخالف القانون الدولي يعتبر ملغي . ومن حق المجتمع الدولي اتخاد اجراءات ضد كل من وقع عليه . نعم من حق اي دولة عقد اتفاق مع اي دولة تانية . لكن بشرط ان لا يتعارض مع قانون صادر عن المجتمع الدولي . وهنا الخلل اللي تمارسو فيه يا تجار الموت والمناصب قبحكم الله

    رد

    • يابراهيم ياسرك خذيت اللاف يادجال والله ماتحشم خلاص سيب هل السراكه شوفلك حاجه شريفه شوف تلعيقات الناس بمجرد ما يذكر اسمك يركبوا فيك وبعدين شنوا بينك وبين القبر ايام معدود عود الى الله ورجع الفلوس اللى لحستن عيسى الله يغفرك ام الشعب الليبي لا اعتقد .

      رد

  • صهد يجهل القانون فالسراج صدر فى حقه أكثر من 23 حكم قضائي لعدم صفته
    لانه لم يؤدي اليمين أمام مجلس النواب وباعتبار أن الاحكام القضائية هى عنوان الحقيقة وحجيتها تعلو حتى على النظام العام وبالتالى فإن توقيعه مع المعتوه الاتفاقية لا تنتج أى أثر قانونى فهى والعدم سواء وبالتالى فإن كلامك يا صهد يا عميل ويا جاهل عبارة عن ضرب فى غير مضرب .

    رد

  • صهد يجهل القانون فالسراج صدر فى حقه أكثر من 23 حكم قضائي لعدم صفته
    لانه لم يؤدي اليمين أمام مجلس النواب وباعتبار أن الاحكام القضائية هى عنوان الحقيقة وحجيتها تعلو حتى على النظام العام وبالتالى فإن توقيعه مع المعتوه الاتفاقية لا تنتج أى أثر قانونى فهى والعدم سواء وبالتالى فإن كلامك يا صهد يا عميل ويا جاهل عبارة عن ضرب فى غير مضرب .

    رد