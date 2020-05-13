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ليبيون يسخرون من طريقة معاملتهم بالحجر الصحي في تونس وتخلي الوفاق عنهم

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

نظم عدد من الليبيين العالقين، مدينة جرجيس جنوب تونس،
اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد بإهمال حكومة الوفاق غير المعتمدة لهم
وتقاعس القنصلية الليبية في صفاقس عن اجلائهم واعادتهم إلى البلاد.  

وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسجيلا مصورا يظهر عددا من المواطنين الليبيين الذين يسخرون من طريقة معاملتهم اثناء الحجر الصحي بأحد فنادق جرجيس بجنوب تونس

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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