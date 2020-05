نظم عدد من الليبيين العالقين، مدينة جرجيس جنوب تونس،

اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد بإهمال حكومة الوفاق غير المعتمدة لهم

وتقاعس القنصلية الليبية في صفاقس عن اجلائهم واعادتهم إلى البلاد.

وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسجيلا مصورا يظهر عددا من المواطنين الليبيين الذين يسخرون من طريقة معاملتهم اثناء الحجر الصحي بأحد فنادق جرجيس بجنوب تونس

The post ليبيون يسخرون من طريقة معاملتهم بالحجر الصحي في تونس وتخلي الوفاق عنهم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24