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الساعدي لـ أهالي المنطقة الشرقية: إصدحوا بالحق وإن عجزتم أخرجوا وأتركوا هذه القرية التي يسيطر عليها حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة إن هناك أكثر من ألفي قتيل  بسبب من وصفه بـ”المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي يؤيده البعض حسب تعبيره.

الساعدي دعا خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء أهالى المنطقة الشرقية قائلاً :” يجب عليكم أن تصدحوا بالحق وإن عجزتم أخرجوا وأتركوا هذه القرية التي يسيطر عليها المجرم الجبار أما أن تتهم الناس وتحاول تشويه الآخرين المخالفين لك سياسياً وتلصق بهم التهم هذا لا يجوز” حسب زعمه.

واختتم قائلاً :” نحن رددنا على تنظيم القاعدة وتكلمنا عليهم وخالفناهم وهذا معروف لمن تابع الأحداث من 2001 وما بعده، المظالم يعملها حفتر الآن في بنغازي والناس تسكت عنه ولا تتكلم عن الظلم الذي تعرض له أيضاً الاطفال في طرابلس والعائلات في الفرناج و طريق الشوك وأبو سليم”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ادعوا الله لعل ندركوا ليلة القدر وتتخلص بلادنا من حكومة الوفاق الاخوانية المقاتلة التركية الداعشية الاجرامية

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  • The Turks are rapping local Tripoli women and it appears ya Turkish slave to you as acceptable so you & other diseased Brother/Sister hood from HELL remain in power and keep stealing the $petro$ revenues ya coward
    You shall see what the great people from Turhoona, Benwalid, Benghazi, Derna, Zentan & other great cities do to you ya coward & slave

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  • واضح علي الساعدي انه ؟؟؟؟ يختفي خلف لباس عربي ولحيه ليخفي ؟؟؟؟ التي هو عليها بس دققوا في صورته وخلوا عندكم فراسه

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  • الا تستحى انت يابولهب وانت تقبض الثمن من قطرائيل لنشر الفتنة بين الليبين عن اى حق تتكلم وانت تعيش على ارض نجسة ارض الدعارة ارض الارهاب والكلاب المسعورة من حثالة الدول العربية فى كل مكان جمعهم اموال موزه الحرام اتفوا عليك انت وامثالك من المتنطعين كلاب النار فصيركم الهلاك اما اهل المنطقة الشرقية والجنوبية فيعيشون احرار فى وطنهم فى حماية جيشهم الوطنى وليسوا مثل مصراته الارض النجسة التى يدنسها الاتراك والطليان ونفايات ارهابية من كل مكان فارين من اسد سوريا منهم دواعش وجبهة النصرة ومرتزقة من تشاد اتغووووه عليك حقير

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