الصحة العالمية: الشرق الليبي يعاني من نقص الأدوية وإمكانت الجنوب محدودة

قالت منظمة

الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن شرق ليبيا يعاني من نقص كبير في الأدوية وأن

إمكانات الجنوب محدودة.

وأوضحت المنظمة

في بيان لها أن شرق ليبيا يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية.

وأضافت أنها

أرسلت صدقات على مدى الأشهر القليلة الماضية تقدر بأكثر من 136 طنًا من الأدوات

الصحية الأساسية إلى 45 مستشفى ومنشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا.

وأوضحت المنظمة،

أن المواد المُوزعة تشمل ما يكفي من أطقم الطوارئ الصحية ومجموعات الأمراض غير

المعدية لعلاج ما يقرب من 650 ألف شخص لمدة 3 أشهر.

وأشارت إلى أن الدقات،

تشمل أيضًا مجموعات الإسعافات لعلاج أكثر من 4000 جريح، ومجموعات جراحية لعلاج 850

مريضًا، ومجموعات أمراض الإسهال تحتوي على ما يكفي من الأدوية والإمدادات لعلاج ما

يصل إلى 7000 شخص.

ولفتت إلى أنها

قامت بإرسال مستلزمات المختبرات والأدوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة،

مؤكدة أن الليبيين العاديين ما زالوا يتحملون وطأة الأزمة.

من جانبها قالت

إليزابيث هوف، ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إنه على الرغم من النداءات من

أجل وقف إطلاق النار، فإن النزاع مستمر، مشيرة إلى أنه في معظم أنحاء غرب ليبيا،

ومع اشتداد حرارة الصيف، يتسبب انقطاع التيار الكهربائي وشبكات المياه في تعطيل

خدمات الرعاية الصحية وزيادة خطر تفشي الأمراض المعدية.

وأضافت أن سكان

الجنوب يتمتعون بإمكانية محدودة للغاية للحصول على الرعاية الصحية، موضحة أن سكان

الشرق يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية الأساسية من مرافق الرعاية

الصحية العامة.

