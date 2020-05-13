إيطاليا: وجهات نظرنا منسجمة مع الجزائر بشأن تجاوز الأزمة الليبية

أكدت الحكومة الايطالية على “انسجام وجهات النظر” بين روما والجزائر بشأن تجاوز الازمة الليبية، وذلك في اعقاب مكالمة هاتفية اليوم الاربعاء بين نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني ووكيل وزارة الخارجية الجزائرية، رشيد بلادهان.

وشددت المسؤولة الايطالية، خلال المحادثة الهاتفية، على التزام بلادها القوي في “جهود وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة ، في إطار ما تم اقراره خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي”، فضلا عن “ضرورة المضي في أقرب وقت ممكن بتعيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.

وفي سياق آخر، اشارة إلى الحالة الممتازة للعلاقات الثنائية بين إيطاليا والجزائر ، اتفقت سيريني وبلادهان على أهمية إعادة إطلاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​من خلال تنظيم اجتماعات رفيعة المستوى بين حكومتيهما بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية في البلدين بذلك.