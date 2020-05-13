الخارجية الإيطالية: انسجام في الرؤى مع الجزائر حيال الأزمة الليبية

بحثت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية مارينا سيريني ووكيل وزارة الخارجية الجزائرية، رشيد بلادهان، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أوردت وكالة “آكي” الإيطالية.

حيث أكدت الحكومة الايطالية على “انسجام وجهات النظر” بين روما والجزائر بشأن تجاوز الازمة الليبية، مشددة على التزام بلادها القوي في “جهود وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة ، في إطار ما تم اقراره خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي”، وضرورة المضي في أقرب وقت ممكن بتعيين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”

واتفقت سيريني وبلادهان، خلال الاتصال، على أهمية إعادة إطلاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني من خلال تنظيم اجتماعات رفيعة المستوى بين حكومتيهما بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية في البلدين بذلك.