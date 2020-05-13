باحث سياسي تونسي: الحكومة تشهد خلافات حادة طوال الوقت منها خلافات بشأن الملف الليبي

ليبيا – قال الباحث السياسي التونسي حسان القبي إن الحكومة التونسية تتشكل من ائتلاف بقيادة إلياس الفخفاخ الذي جاء بعد إسقاط حكومة النهضة في مرحلة أولى.

القبي تابع في تصريح لراديو وكالة “سبوتنيك” الروسية :” تضم الحكومة حركتي النهضة والشعب، أي حزب إسلامي مع آخر قومي، وخلافات حادة طوال الوقت ليس داخل تونس فقط بل خارجها أيضاً في ملفات سوريا وليبيا تحديداً دون النظر إلى وضع الشعب التونسي الذي يزداد صعوبة كل يوم”.

وأضاف “بجانب هولاء نجد حزب التيار الديمقراطي، والحزب الليبرالي وتحيا تونس بقيادة يوسف الشاهد”.

واعتبر أن هذا المزج الحكومي جعل الكل يبحث عن مطاردة الكل حتى وصل الصراع واستقر بين الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي.