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شهادة “مرتزق” تكشف فظائع الأتراك في طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“الأتراك لا يهتمون لأمرنا، ولكنني خائف على عائلتي في سوريا”، هذا ما نقلته الصحفية “فانيسا توماسيني” الإيطالية في تقرير بصحيفة “specialelibia”، عن أحد المرتزقة السوريين يدعى علي، يبلغ من العمر 25 عاماً، والذي تمكنت توماسيني من الوصول إليه بعد أسابيع من المحاولات بسبب خوفه من مراقبة المخابرات التركية لهواتف المرتزقة في ليبيا.

ووصل علي إلى ليبيا بعد أسبوعين قضاها في معسكر على الأراضي التركية ضمن مجموعة “السلطان مراد” السورية، وبحسب روايته فقد أشرف على المعسكر ضباط أتراك ومترجمون أيضاً، ونُقل إلى ليبيا بعد أن وقّع عقداً لمدة ستة أشهر ودُفع له مقدماً ثلاثة أشهر قبل أن يصل ليبيا.

اغتصاب وقتل

وكان علي شاهداً، بحسب الصحفية الإيطالية، على حادثة اغتصاب قام بها أحد العناصر التركية في مجموعته بعد أن وجد امرأة في منزل بطرابلس وأجبرها على ممارسة الجنس معه، وارتكب بعض العناصر عمليات قتل خارج مناطق الاشتباكات، بل وتعرض بعضهم للقتل بعد رفضهم تنفيذ الأوامر من قادة مجموعته.

رغم كل الأدلة والشهود التي أثبتت مؤخراً الاستعانة بمرتزقة أجانب في الصراع بين طرفي الأزمة في ليبيا، إلا أن تدفقهم مازال مستمراً ويُقدر بالآلاف، ومع التصعيد في الاشتباكات بين الطرفين في الآونة الأخيرة زادت معاناة المواطنين في طرابلس الذين باتوا يعيشون أعنف اشتباكات شهدتها المدينة خلال عقد من الزمن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذا صوت واحد حقير سوري عايش في مصر , وقاموا إعلاميين مرتزقة من جماعة قطر بتركيب الصوت على اساس إن الحكومة الليبية تدفع له مقابل القتال , وكل هذه أفلام مرتزقة قناة العربية والجزيرة العميلة للصهاينة , والذين يتدخلون فيما لايعنيهم بعد فضائح شركات عروض الأزياء لموزة المسند القطرية في فرنسا .

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  • اذا لم يثور شباب طرابلس ويتعاونوا مع الجيش علي طرد الاتراك من طرابلس بعد اعترافات مرتزق سوري علي أن احد الضباط الاتراك اغتصب مرأه ليبيه في بيتها فمعني ذلك أنهم ليس رجال وهم انفسهم يريدون من يبعصهم من وراء …. وكان علي شاهداً، بحسب الصحفية الإيطالية، على حادثة اغتصاب قام بها أحد العناصر التركية في مجموعته بعد أن وجد امرأة في منزل بطرابلس وأجبرها على ممارسة الجنس معه، وارتكب بعض العناصر عمليات قتل خارج مناطق الاشتباكات، بل وتعرض بعضهم للقتل بعد رفضهم تنفيذ الأوامر من قادة مجموعته

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  • من بركات الصخيرات جلب اتراك لاغتصاب الليبيات بمعني انه سيكون عندنا في ليبيا كراغله جدد لعام2020 لأن كلمة كراغله من آصل تركي وتعني ابناء الرقيق بمعني ابناء لرجال اتراك من جواري وخدم ليبيات فيوم رحلت تركيا خوفا من ايطاليا يوم نزل ايطاليا علي شواطئ ليبيا تركت خلفها 35000 كرغلي من اب تركي غير معترف بأبوته ومن ام ليبيا وهاهو التاريخ قد اعاد نفسه فان خلفت هذه الليبيه التي اغتصبها تركي فلن يعترف به وسيرحل ويتركه وراءه مولود من ام معروفه وأب تركي لكنه غير معروف من هو

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