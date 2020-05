أفادت غرفة عمليات أجدابيا التابعة للجيش، اليوم

الأربعاء، بمقتل مرتزقة سوريين في المعارك الدائرة ‎غرب ليبيا.

وأوضحت الغرفة في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن المرتزقة هم كل من عبد السلام الخطيب و ياسين الجاسم من ريف إدلب شمال

سوريا، ويتبعان للواء ‎سمرقند المدعوم من تركيا.

