بلدي غريان يتسلم تجهيزات طبية للوقاية من «كورونا»

تسلم المجلس البلدي غريان، اليوم الأربعاء، بعض التجهيزات الطبية الوقائية من المؤسسة الوطنية للنفط ضمن المساعي لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وتشمل الشحنة أقنعة ونظارات وقائية وملابس حماية مختلفة الأنواع ومحاليل تطهير ومعدات رش المطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية الواقية من الإصابة بالفيروس، وذلك حسب تصريح لرئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان، صلاح بركات، منشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

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وأشار بركات إلى أن اللوازم والتجهيزات الطبية المستلمة من مؤسسة النفط مخصصة لمساعدة الأطباء والممرضين على التعامل مع جائحة «كورونا»، وتأتي ضمن مشاريع المؤسسة للتنمية المستدامة.

وباشرت المؤسسة الوطنية للنفط إرسال عدد كبير من شحنات ومستلزمات طبية تتعلق بمكافحة وباء «كورونا المستجد» بمختلف المواقع التابعة لها، وللمناطق المجاورة لعملياتها، منذ بداية انتشاره بمختلف دول العالم. والأحد الماضي، أعلنت المؤسسة تسليم شركة البريقة لتسويق النفط ببنغازي حصتها من مواد تعقيم لمكافحة «كورونا».

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