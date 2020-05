أعلن مكتب الإعلام التابع لما تسمى بعملية بركان الغضب، الأربعاء،

أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق استهدف عددا من الآليات العسكرية للجيش في وادي مرسيط

جنوب مزده.

The post ما تسمى بركان الغضب: استهداف آليات عسكرية للجيش في وادي مرسيط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24