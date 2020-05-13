المركزي يضع ضوابط جديدة لفتح الاعتمادات

العنوان_طرابلس خاطب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس مختار الطويل كافة المديرين العامين للمصارف التجارية بشأن إضافة بندين بشأن ضوابط جديدة لمنح الاعتمادات المستندية المقدم عليها من قبل التجار لغايات توريد سلع. وجاء في الكتاب الذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه ضرورة رفض طلب قبول معاملات الاعتمادات التي …
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صحيفة العنوان الليبية
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