افتتاح مختبر جديد لفحص العينات المعملية من بينها فيروس كورونا المستجد

أخبار ليبيا24

يستعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مصراتة لافتتاح مختبرٍ لفحص العينات المعملية التي من أبرزها عينات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عملية الافتتاح الرسمي للمختبر تعتمد على الانتهاء من عملية معايرة نتائج العينات الصادرة بنتائج المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس.

وأوضح أن عملية معايرة نتائج التحاليل المختبرية تتم عن طريق مقارنة نتائج عينات مختبر حديث المنشأ بمختبر مرجعي.

تأتي هذه الخطوة لزيادة قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على فحص المزيد من العينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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