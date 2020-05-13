150 طفل جندتهم تركيا للقتال في ليبيا

العنوان_ليبيا أكد المرصد السوري على مواصلته مواكبة ورصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية فمع استمرار العملية على قدم وساق وتصاعد قضية “تجنيد الأطفال” من قبل الفصائل الموالية لأنقرة وإرسالهم للقتال في ليبيا، يعمد المرصد السوري بدوره إلى تسليط الضوء على الشق هذا من خلال معلومات …
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صحيفة العنوان الليبية
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