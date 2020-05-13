مستجدات كورونا في ليبيا.. أسبوع خالٍ من كوفيد19

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي، ليستقر عدد الإصابات المسجلة في ليبيا عن 64 إصابة.

وكانت آخر إصابة مسجلة في ليبيا قد أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يوم 6 مايو الجاري.

وأفاد المركز، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم يوم الأربعاء عدد (130) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبيّن أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات في ليبيا حتى الآن 64 بينها 33 حالة نشطة و28 حالة شفاء و3 وفيات.

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