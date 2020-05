باشاغا يعترف بانتشار الفساد المالي في وزارة داخلية الوفاق

اعترف وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق المعتمدة فتحي باشاغا اليوم الأربعاء، بأن الفساد المالي منتشر داخل الوزارة.

وأوضح باشاغا

خلال مؤتمر صحفي أن انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل وزارة الداخلية الأمر

الذي ساهم في انتشار الفساد المالي داخلها.

واعتبر باشاغا

أن هناك توازنا عسكريا على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق والجيش.

وادعى الوزير أن

ترديالوضع الاقتصادي للبلاد يعود إلى استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

