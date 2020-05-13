وكالات أممية: “النزاع والوباء” يهددان حياة الليبيين

قالت مجموعة من وكالات الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الليبيين يواجهون الخطر بسبب النزاع ووباء فيروس كورونا.

وقالت المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان والأطفال والسكان والغذاء والصحة، في بيان مشترك، إن “الصراع ووباء كورونا يمثلان تهديدًا كبيرًا للحياة في ليبيا، وإن صحة وسلامة جميع سكان البلاد معرضة للخطر”.

وأضاف البيان أنه وفي تحدٍ للدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، “تستمر الأعمال العدائية بلا هوادة، مما يعرقل الوصول وإيصال الإمدادات الإنسانية الحيوية”.

وأشار إلى أن أكثر من 3200 مهاجر ولاجئ تم اعتراضهم في البحر وعادوا إلى ليبيا، محذرا من أن ليبيا ليست ميناءً آمناً، وأن الذين تم إنقاذهم في البحر يجب ألا يُعادوا إلى “الاعتقال التعسفي”.

وقال البيان إن الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية “انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي بل وأكثر فظاعة خلال جائحة COVID-19”.

وقال البيان إنه يجب على المجتمع الدولي عدم غض الطرف عن الصراع في ليبيا وتأثيره الكارثي على المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، في جميع أنحاء البلاد.

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