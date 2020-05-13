بلدي بني وليد برئاسة نوير: الحريق كان بسبب اشتعال القمامة بالقرب من المقر الإداري

فى المكتب الاعلامي بالمجلس البلدي لمدينة بني وليد في بيان تحصلت عليه الساعة 24 احتراق مبنى المجلس البلدي مساء اليوم الاربعاء من قبل شباب المدينة، ولَم يتطرق لأي هجوم على مقرهم.

وأكد المجلس البلدي الذي يترأسه سالم نوير الموالي لحكومة الوفاق، بأن البلدية مستمرة في عملها الاعتيادي بشكل يومي، وأن دخان المتصاعد كان سببه حرق قمامة بالقرب من المقر الإداري حسب قوله .

وكانت وسائل اعلام محلية ونشطاء بالمدينة تناقلوا اخبارا مفادها قيام مجموعة غاضبة من أهالي بن وليد بإضرام النيران في مقر المجلس البلدي التابع لحكومة الوفاق عقب وفاة شابين من المدينة هما (جبريل الفضيل بن دلة ومحمد رحيل الكميعي) في غارة جوية تركية استهدفت سيارتهم ظهر اليوم بمنطقة اشميخ داخل الحدود الإدارية للبلدية .