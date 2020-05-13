رغم فشلها المتكرر.. الوفاق: قواتنا عازمة على بسط السيطرة على الوطية

أخبار ليبيا24

رغم فشل قوات الوفاق المتكرر في انتزاع قاعدة الوطية الجوية من قوات الجيش الوطني، إلا أنها دائمًا ما تقول إنها عازمة تمامًا على بسط سيطرتها على القاعدة.

وفي آخر تصريحاتها، قالت قوات “بركان الغضب”: “قواتنا عازمة تماما على بسط سيطرة الدولة على قاعدة الوطية الجوية وكل ربوع ليبيا. حفتر انتهى ومشروعه الى مزبلة التاريخ. عودوا الى رشدكم ووطنكم وأهلكم”.

أضافت، أن سلاح الجو “الطيران التركي المسير” يواصل وعلى مدار الساعة تنفيذ الطلعات الاستطلاعية في سماء القاعدة لرصد جميع الطرق إليها ويقوم باستهداف أي محاولات لقوات الجيش الوطني الليبي بإرسال إمداد إليها.

وترى قوات الوفاق، أن السيطرة على قاعدة الوطية أو إخراجها عن الخدمة ينهي تواجد قوات الجيش الوطني الليبي في جنوب العاصمة طرابلس، وسيمنحها تفوقا جويا لتأمين كامل المنطقة الغربية.

وبحسب رسم بياني (إنفوغرافيك) نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابع لحكومة الوفاق؛ فقد شن الطيران التركي المسير منذ بداية مايو57 غارة استهدفت قاعدة الوطية التي تبعد عن العاصمة طرابلس بنحو 140 كم غربًا.

هذه الهجمات أتت بعد فشل قوات الوفاق المتكرر في السيطرة على قاعدة الوطنية بريًا، إذ تكبّدت يوم 5 مايو الجاري خسارة كبيرة في قواتها، حيث تمكن الجيش الوطني من إفشال هجومها وصدّ محاولاتها لاقتحام قاعدة الوطية الجوية، وذلك على الرغم من استخدامها لمئات العربات العسكرية بإسناد من الطيران التركي المسير.

واستطاعت الدفاعات الجوية للجيش الوطني في إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التركية، في أكثر من محاولة لشن ضربات على قوات الجيش الوطني في عدة محاور.

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