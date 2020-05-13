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رغم فشلها المتكرر.. الوفاق: قواتنا عازمة على بسط السيطرة على الوطية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

رغم فشل قوات الوفاق المتكرر في انتزاع قاعدة الوطية الجوية من قوات الجيش الوطني، إلا أنها دائمًا ما تقول إنها عازمة تمامًا على بسط سيطرتها على القاعدة.

وفي آخر تصريحاتها، قالت قوات “بركان الغضب”: “قواتنا عازمة تماما على بسط سيطرة الدولة على قاعدة الوطية الجوية وكل ربوع ليبيا. حفتر انتهى ومشروعه الى مزبلة التاريخ. عودوا الى رشدكم ووطنكم وأهلكم”.

 أضافت، أن سلاح الجو “الطيران التركي المسير” يواصل وعلى مدار الساعة تنفيذ الطلعات الاستطلاعية في سماء القاعدة لرصد جميع الطرق إليها ويقوم باستهداف أي محاولات لقوات الجيش الوطني الليبي بإرسال إمداد إليها.

وترى قوات الوفاق، أن السيطرة على قاعدة الوطية أو إخراجها عن الخدمة ينهي تواجد قوات الجيش الوطني الليبي في جنوب العاصمة طرابلس، وسيمنحها تفوقا جويا لتأمين كامل المنطقة الغربية.

وبحسب رسم بياني (إنفوغرافيك) نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابع لحكومة الوفاق؛ فقد شن الطيران التركي المسير منذ بداية مايو57 غارة استهدفت قاعدة الوطية التي تبعد عن العاصمة طرابلس بنحو 140 كم غربًا.

هذه الهجمات أتت بعد فشل قوات الوفاق المتكرر في السيطرة على قاعدة الوطنية بريًا، إذ تكبّدت يوم 5 مايو الجاري خسارة كبيرة في قواتها، حيث تمكن الجيش الوطني من إفشال هجومها وصدّ محاولاتها لاقتحام قاعدة الوطية الجوية، وذلك على الرغم من استخدامها لمئات العربات العسكرية بإسناد من الطيران التركي المسير.

واستطاعت الدفاعات الجوية للجيش الوطني في إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التركية، في أكثر من محاولة لشن ضربات على قوات الجيش الوطني في عدة محاور.

 

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اخبار ليبيا 24

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  • نفس غباوة الاخوان التى حدثت العام الماضى عندما حاولوا 30 مرة السيطرة على مطار طرابلس الدولى ةفشلوا واستنذفوا كل خرفانهم مما دعاهم لاستيراد خرفان سورية لانقاذهم وبالطبع ستكون الوطية مقبرة ومصيدة لهم فغباوة الاخوان اشبه بخروف يريد ان يسقط الهرم بقرونه فينكسر احد قرونه ومع ذلك يستمر حتى ينكسر الاخر فيكمل حتى تتهشم رأسه ويسقط صريعا لياتى خروف اخر يكمل المسيرة الغبية لنرى الف خروف نافق تحت سفح الهرم الذى يبقى شامخا على مر العصور ولاعزاء للخرفان

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  • اوهام الخرفان وغباوتهم ليست جديدة فهم فكروا بنفس الجهل مع مصر وقالوا سنجمع الاخوان فى ليبيا ونكون الجيش المصرى الحر فى درنة يضم 20 الف من مليشيات الاخوان ونهاجم الجيش المصرى وننتصر عليه ونرجع مرسى للقصر الى اخر افكار الصغار ونهاية الحدوته يعرفها الجميع عشماوى شنقه عشماوى فى مرسى ومرسى مات واندفن والمرشد العام للخوان دخل السجن منذ 7 سنوات مع كبار الخرفان فى ملابس نسوان وتوتة خلصت للحدوتة تم سحق المليشيات الاخوانية ومصاردة اموالهم واصبح الجيش المصرى هو الجيش الاول عربيا وافريقيا واسلاميا متقدما على جيش الدولة العثمانية وعلى ايطاليا والمانيا فى التصنيف العالمى شكرا للاخوان على غباوتهم كان لها دور كبير فى ذلك حيث كانت قنواتهم المسعورة تدعوا للثورة فيسخر منهم الناس فكان هذا وقت للاصلاحات الاقتصادية فى مصر ومن يعترض يتم اتهتمه باسوأ تهمة بانه اخوانى فيسكت لهذا كان تعويم الدولار فى مصر ورفع الدعم ثلاث مرات فى هذا التوقيت وانتهى الاصلاح بفضل غباوة الخوان وغدا سينتصر الشعب الليبى بسبب غباوة الخوان وجلبهم نفايات ارهابية من كل مكان لانقاذهم من السقوط ولكن بالعكس وحدت الشعب والقبائل ضدهم وراينا اغلاق ابار النفط مما جفف المصدر الرئيسى لتمويلهم ونراهم الان يتناحرون على ما تبقى من مال ولن يفلتوا من انتفاضة شعبية فى الارض المحتلة تحرق اوكار الاخوان ليعيش الشعب بعدها فى امان كما حدث فى مصر والسودان واعرف واحد فى مصر قام باحراق مقر الحزب الوطنى فى 28 يناير 2011 وقام بحرق اخر اوكار الاخوان فى نفس المدينة فى 30 يونيو 2013 !!

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