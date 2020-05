الثني يبحث مع بومريز الإجراءات الاحترازية للسماح بعودة الدراسة

بحث رئيس وزراء

الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء، في اجتماع مع وزير التعليم فوزير

بومريز، الإجراءت الوقائية الواجب اتخاذها في المؤسسات التعليمية لرفع الحظر

والسماح بعودة الدراسة.

وأوضحت الحكومة

المؤقتة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع

ناقش الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في المؤسسات التعليمية في حال رفع

الحظر وعودة الدراسة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية نسبيا بالتنسيق مع اللجنة

العليا لمكافحة وباء كورونا ، وذلك في الاجتماع الذي عقد بمكتب الثني في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

