نشرة الحالة الوبائية لفيروس كورونا

أظهرت نتائج تحليل الـ 130 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء 13 مايو، أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (66).

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، خلال البيان، عن تفاصيل الحالة الوبائية لجائحة كورونا في ليبيا، حتى الأربعاء 13 مايو 2020.

وجاءت النشرة اليومية للوضع المحلي لفيروس كورونا الصادر عن المركز كما يلي:

-إجمالي الإصابات : 64

•الحالات النشطة : 33

•المتعافين : 28

•الوفيات : 3