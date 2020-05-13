عبدالله الثني يطلع على الإجراءات الوقاية في المؤسسات التعليمية في حال رفع الحظر

اطلع رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني اليوم الأربعاء على كافة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في المؤسسات التعليمية في حال رفع الحظر وعودة الدراسة بعد زوال الخطر نسبيا من جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.
وتناول الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس مجلس الوزراء في ديوان رئاسة المجلس في مدينة بنغازي كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.
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