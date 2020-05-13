عبدالله الثني يطلع على الإجراءات الوقاية في المؤسسات التعليمية في حال رفع الحظر

اطلع رئيس الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني اليوم الأربعاء على كافة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في المؤسسات التعليمية في حال رفع الحظر وعودة الدراسة بعد زوال الخطر نسبيا من جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس مجلس الوزراء في ديوان رئاسة المجلس في مدينة بنغازي كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.