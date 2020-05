نفى المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأربعاء، ما تناولته

بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حريق تعرض له مقر المجلس.

وأوضح المجلس في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

أن البلدية مستمرة في عملها الاعتيادي، مشيرا إلى أن النيران اندلعت بالقرب من المقر

الإداري؛ نتيجة حرق القمامة.

