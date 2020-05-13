“أمن بنغازي” يُطيح بعصابة تسرق بطاريات المركبات

ضبط قسم شرطة النجدة في بنغازي، تشكيلاً عصابياً امتهن سرقة البطاريات من مركبات المواطنين في منطقة سيدي اخريبيش.

وقالت مديرية أمن بنغازي، بصفحتها في “فيسبوك”، الأربعاء، إن ضبط العصابة تم بعد ورود عدة شكاوى لدى قسم شرطة النجدة من قبل مواطنين يسكنون منطقة سيدي اخريبيش تفيد بسرقة بطاريات مركباتهم.

وأضافت المديرية أن قسم شرطة النجدة نفذ حملة أمنية خلال الـ24 ساعة أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي من خلال إعداد كمين، حيث جرى ضبطهم متلبسين أثناء القيام بعملية سرقة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم نقل المقبوض عليهم إلى قسم شرطة النجدة، وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

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