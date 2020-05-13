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باشاغا يؤكد وجود توازن عسكري على تخوم العاصمة ويطالب بتبني مبدأ المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الأربعاء، إن هناك «توازنًا عسكريًا على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق» وقوات القيادة العامة المدعومة من مجموعة «فاغنر» الروسية، وفق قوله،

ودعا باشاغا  خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق المهاري بطرابلس، على ضرورة تبني مبدأ المصالحة الوطنية من خلال «إنشاء إدارة بهذا الاختصاص وذلك لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد»، وأرجع  تردي الوضع الاقتصادي للبلاد إلى استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية من قبل قوات القيادة العامة.

وأشار الوزير إلى إن وزارة الداخلية عانت ضعفًا كبيرًا منذ العام 2011 وحتى الفترة الماضية ما حتم على مسؤوليها وضع خطة أمنية محكمة للارتقاء برجالها، لافتًا إلى أن  «انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل الوزارة ما ساهم في انتشار الفساد المالي داخلها».

وتطرق الوزير إلى تطوير وزارة الداخلية عبر تطوير المنظومات الإلكترونية والمعلوماتية التابعة لها وإصدار الجوازات الإلكترونية والبطاقات الشخصية، واللوحات المعنية المتطورة، وإطلاق الوزارة خدمة برنامج الداخلية موبايلي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • فاجتر والجندويد اشباح من تاليف واخراج الاخوان ليرددها اى بغبغان والكل يعلم ان باشاغا يتنفس الكذب لكن احيانا يكون كلامه مفيدا فما يقوله من تقاسم العاصمة طرابلس هو رد يكذب به ما قاله اقطاى نائب الرئيس التركى من تفوق المليشيات وانها اعادت الجيش الوطنى الى اوضاع منذ سنتين وايضا باشاغا يكذب نفسه عندما كان يقول انه فى 4/4 سيكون فى واحة الجغبوب مع السراج واليوم 12 /5 حيث يخشى باشاغا انتفاضة شعبية بعد خفض المرتبات مع الاقتراب من الافلاس نتيجة اغلاق ابار النفط ووقتها سيقوم الشعب باحراق اوكار الخوان مع هروب الاتراك وهجرة المرتزقة الى اوربا

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  • الجيش الوطنى كفته ارجح بكثير فهو يسيطر على 90 % من ارض ليبيا رغم انه يواجه الجيش التركى مباشرة ومعه نفايات ارهابية من سوريا دمرت بلادها هناك وشردت النساء والاطفال والجيش هو من يسيطر على الثروة النفطية والمياه فى اقليمى برقة وفزان وانتم الان مع نفاذ الامول معكم السلطانية لا السلطة فالعالم يتعامل معكم على اساس انكم عصابة اجرامية

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  • عندما تكونوا رجال سوف يصالحوكم الليبيين ولكن انتم بجلب الاتراك اصبحتوا أقل من الرجال ومحال تكون رجال بعدما بعتوا شرفكم للاتراك والسوريين لكي يعملوا لكم توازن قوه علي تخوم طرابلس ولكن للآسف الليبيين لا يصالحوا من لا شرف له ومن تخلي عن شرفه لاتراك لم يعد مشرف لنا الجلوس معه او محاورته واليوم اعترف مرتزق سوري ان احد الضباط الاتراك الذين جلبتهم مصراته قد اغتصب مرأه ليبيه في بيتها في طرابلس

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