الثني يبحث مع الشريف مشاكل العالقين بالخارج من أبناء الجفرة

بحث رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء،

في اجتماع مع عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة إسماعيل الشريف، مشاكل العالقين بالخارج

من سكان البلدية وكيفية العودة بهم سريعا إلى البلاد مع حل كافة مشاكلهم في الدول

التي علقوا بها.

وأوضحت الحكومة المؤقتة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع ناقش سير العمل بمشروعات الحكومة في بلدية

الجفرة ومنها صيانة عدد سبعة مدارس، وأليات حل مشكلة مياه الصرف الصحي.

