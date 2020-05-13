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اللواء أحمد المسماري: خوارج العصر لهم قروناً وإنا بأذن الله لقاطعوها

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، رسالة إلى “الخوارج”، قائلا، إن 20 رمضان يوم عظيم تجسدت فيه معاني النصر العظيم والفتح المبين ، يوم تم فيه إرساء أسمى الأسس الإنسانية في التسامح والعفو والتراحم برهنت على رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف المسماري فى تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك،  من دخل دار أبو سفيان فهو أمن، ومن أغلق باب داره فهو أمن، ومن دخل المسجد فهو أمن، نشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، نشهد أنك كنت حليماً وعظيماً بِخُلقكَ.

وتابع المسماري مستشهداً بالآية القرآنية :” فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ” (159) آل عمران، مضيفا ، نشهد أمام الله والأمة أنه جاء قوم من بعدك .

واستطرد المسماري،  نكلوا بالأمة باسم الإسلام ،  وقطعوا رؤوس المسلمين وغير المسلمين باسم الإسلام ،  وفجروا واحرقوا ودمروا بيوت المسلمين الموحدين باسم الإسلام ،  وقاموا بغلي الرجال المسلمين بالزيت على النار باسم الإسلام ،  احرقوا المسلمين باسم الإسلام، سرقوا ونهبوا أموال المسلمين باسم الإسلام ،  وهجّروا المسلمين الموحدين باسم الإسلام ،  وارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية باسم الإسلام .

 

وأردف،  قتلوا أئمة المساجد وفقهاء الأمة باسم الإسلام ،  قاموا بارتكاب كل ما هو مخالف للإسلام السمح وتعاليمه باسم الإسلام .. والإسلام منهم براء ، خوارج العصر يقتلوننا باسم الإسلام ذبحاً وحرقاً وتفجيراً وبكل الوسائل القذرة..خوارج العصر لهم قروناً وإنا بأذن الله لقاطعوها

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من حسن الحظ ياسيادة اللواء ان خرفان الاخوان تنكسر قرونها بفضل غباوتها بنسبة 90% والباقى بفضل الجيش الوطنى فالامكانيات التى يستخدمها الامكانيات المادية والاعلامية الصهيونية هائلة ومن الناحية النظرية تكفى لتدمير الكرة الارضية ومع ذلك هزموا شر هزيمة فى كل مكان واول هذه الغباوة انهم ظنوا ان اللواء عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية المصرية ياخرابى اخوانى لان فى جبهته علامة الصلاة حتى لو كانت صناعية المهم كانت غباوتهم سببا فى هلاكهم على يد السيسى الاخوانى فى نظرهم واقوى مما فعله الاخوانى جمال عبد الناصر فى نظرهم ايضا من كان يتصور ان يقوم قاهر الخرفان بحبس اكبر خروف فى العالم مرشد الاخوان العام وربهم الاعمى ويكسر قرنيه عندما قبض عليه وهو متنكر فى ملابس نسوان مع من البسه النقاب مرشد شرطة !!!

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  • امان ياربى امان كلمة يقولها معتوه اردوغان بعد ان اوهمه اكار حمار بانتظار خبر سار من ليبيا فخرج وقال ننتظر خبر سار خرسيس يوك وجاء اول خبر انكسار من مسمار ي قول الان نزف الخبر السار لاردوغان من مصراته بعد ما راينا انفجارت هائلة فى المخزن الرئيسى لم تنفع وسائل دفاع جوى وبعدها خبر سار اخر من معتيقة معقل اتراك يحترق واحترق راس اردوغان امان ربى امان حفتر حفر قبرى فى ليبيا وكسر قرونى اروح لمين واقول يامين ينقذنى منه
    . اكاد اشخ فى نفسى .فات الميعاد ولم يعد سوى الاهات والاطلال

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