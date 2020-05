بوقيلة يناقش إزالة المباني المخالفية في حي بنغازي الجديدة

بحث رئيس الهيئة

العامة للإسكان والمرافق بالحكومة المؤقتة أبو بكر بوقيلة أمس الأربعاء، إزالة

المباني المخالفة في حي بنغازي الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من

المسؤولين في هذا الشأن.

وأوضحت الحكومة في

منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن بوقيلة ناقش الية ازالة المباني

المخالفة في الطريق الدائري الرابع مابين شارع السودان وشارع جمال عبدالناصر بحي

بنغازي الجديدة رقم 18.

وشارك في

الاجتماع كل من أكرم الحاسي مدير مكتب التخطيط العمراني فرع السلاوي والأمين حماد مدير إدارة المخطط الطبيعي ْ، وحبايب

الهمالي مدير إدارة المعلومات والتوثيق بديوان مصلحة التخطيط العمراني ، وإسماعيل

هاشم الخبير في التخطيط العمراني

