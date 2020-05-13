بومريز يطلع الثني على الإجراءات الوقائية من كورونا بالمؤسسات التعليمية في حال رفع الحظر وعودة الدراسة

أخبار ليبيا24

قالت الحكومة الليبية إن وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز اطلع رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني يوم الأربعاء على كافة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في المؤسسات التعليمية في حال رفع الحظر وعودة الدراسة بعد زوال الخطر نسبيا من جائحة كورونا.

وذكرت الحكومة، أن الاجتماع تناول كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

ومددت وزارة التعليم بالحكومة الليبية في 8 أبريل الماضي تعليق الدراسة بجميع المراحل بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة إلى نهاية تاريخ 30 مايو الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي سبق اتخاذها كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

ونص قرار التمديد، بأن تبدأ إجازة أعضاء هيئة التدريس اعتبارا من 14 أبريل الجاري وتنتهي بتاريخ 30 مايو 2020 وأن تستأنف الدراسة بتاريخ 31 مايو ويكون موعد الامتحانات لكلا الدورين الأول والثاني وإعلان النتائج من تاريخ 01 سبتمبر2020 إلى 15 أكتوبر 2020.

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