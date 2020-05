منظمات إنسانية تناشد أطراف الصراع في ليبيا وقف إطلاق النار

ناشدت سبع منظمات إنسانية، أمس الأربعاء،

أطراف الصراع في ليبيا وقف إطلاق النار وإفساح المجال لمواجهة جائحة كورونا.

وأصدرت المنظمات من مقراتها في نيويورك

وجنيف وروما بيانا مشتركا دعت فيه إلى تلبية نداء الأمين العام للأمم المتحدة،

أنطونيو غوتيريش، ومراعاة وقف إطلاق النار والعمل بصورة موحدة لمواجهة جائحة

كوفيد-19 التي تشكل تهديدا لكل سكان البلاد بحسب تعبير البيان الذي تلاه المتحدث باسم الأمين العام للأمم

المتحدة، ستيفان دوجاريك.

