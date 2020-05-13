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امغيب: شخصيات من مصراتة وقعت اتفاقيات تهدد أمن واستقرار ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، عن أنباء حول توقيع اتفاقيات من قبل شخصيات من مدينة مصراتة في حكومة فائز السراج، تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن بالكامل.

وأوضح امغيب في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أفراد من حزب العدالة والتنمية التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصراتة، وقادة الميليشيات فيها، أقحموا مدينتهم في حرب فجر ليبيا التي أهلكت الحرث والنسل وحملت مصراتة الكثير من الدماء، مشيرًا إلى أنهم دعموا الإرهاب في بنغازي ودرنة واجدابيا والجنوب.

وأشار امغيب، إلى أن هؤلاء الأشخاص استمر شرهم فتعددت محاولاتهم الفاشلة في السيطرة على خليج سرت النفطي، مؤكدًا أنهم الآن يستخدمون الأطفال في القتال من أجل تحقيق أحلام الغزاة الأتراك، ويضحون بأهل مصراتة ومصالحهم وعلاقاتهم بالمدن الأخرى لنفس السبب.

وبيّن عضو مجلس النواب، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، مؤكدًا أن هناك حديث عن توقيع اتفاقيات من قبل شخصيات من مدينة مصراتة في حكومة فائز السراج غير الشرعية تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن بالكامل.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انا مع مصر حتى لو ضد مصلحة ليبيا .
    لا اعتقد ان هناك خطر على ليببا أشد من هذا التصريح يا مغيب

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  • مهما فعل الخوان فمصيرهم مثل خوان مصر والسودان واسوأ سيتم حرق اوكارهم ولن ينفعهم اردوغان فهو يغرق فى تركيا ومن كانوا بالامس مقربين فى حزبه كونوا اخزاب معارضة لها واحد منهم لرئيس حزبه السابق احمد دواد اوغلو منافس قوى على الرئاسة مع الرئيس السابق عبدالله جول فى حزب اخر منشق عن حزب اردوغان الذى لم يبقى حوله سوى امعات من حثالة المجتمع التركى منهم نائبه اقطاى غبى جدا يقول ان قوات الوفاق اعادت حفتر الى مواقعه منذ سنتين وكان الرد من احد عبيد السلطان من طرابلس باشاغا يكذبه ويقول اننا فى توازن مع الجيش الوطنى فى طرابلس طبعا لم يتكلم عن اقليمى برقة وفزان تحت السيطرة الكاملة للجيش الوطنى هو يتكلم عن العاصمة فقط من سنتين كان الجيش يحارب فى بنغازى ودرنة وبعيد جدا عن طرابلس

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  • انت مع مصراته وليس مع مصر ارض الانبياء انت ديوث تقبل ان يقوم ضابط تركى باغتصاب امرأة حرة من طرابلس كما اعترف احد المرتزقة السوريين اتفووووه عليك حقير بلا شرف ولا كرامة ستعيش كلب تحت اقدام المحتل وتسلمهم امك وزوجتك وبنتك ينيكوهم وتقبض الثمن

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