امغيب: شخصيات من مصراتة وقعت اتفاقيات تهدد أمن واستقرار ليبيا

كشف عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، عن أنباء حول توقيع اتفاقيات من قبل شخصيات من مدينة مصراتة في حكومة فائز السراج، تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن بالكامل.

وأوضح امغيب في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أفراد من حزب العدالة والتنمية التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصراتة، وقادة الميليشيات فيها، أقحموا مدينتهم في حرب فجر ليبيا التي أهلكت الحرث والنسل وحملت مصراتة الكثير من الدماء، مشيرًا إلى أنهم دعموا الإرهاب في بنغازي ودرنة واجدابيا والجنوب.

وأشار امغيب، إلى أن هؤلاء الأشخاص استمر شرهم فتعددت محاولاتهم الفاشلة في السيطرة على خليج سرت النفطي، مؤكدًا أنهم الآن يستخدمون الأطفال في القتال من أجل تحقيق أحلام الغزاة الأتراك، ويضحون بأهل مصراتة ومصالحهم وعلاقاتهم بالمدن الأخرى لنفس السبب.

وبيّن عضو مجلس النواب، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، مؤكدًا أن هناك حديث عن توقيع اتفاقيات من قبل شخصيات من مدينة مصراتة في حكومة فائز السراج غير الشرعية تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن بالكامل.