الثني يطلع على سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية الجفرة

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ، الأربعاء علي سير العمل بمشروعات الحكومة في بلدية الجفرة وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن الدائرة السيد إسماعيل الشريف.
وبحسب إيجاز صحفى للحكومة، ناقش الثني مع النائب خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج سير عمل المشاريع الخاصة ببلدية الحفرة ومنها صيانة عدد سبعة مدارس وثلاث مستوصفات صحية، إضافة إلى آليات حل مشكلة مياه الصرف الصحي.
وبحث الاجتماع على الهامش مشكلة العالقين خارج ليبيا من سكان بلدية الجفرة وكيفية العودة بهم سريعا إلى أرض الوطن مع حل كافة مشاكلهم في الدول التي علقوا بها.
أضف تعليقـك