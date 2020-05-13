الثني يطلع على سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية الجفرة

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني ، الأربعاء علي سير العمل بمشروعات الحكومة في بلدية الجفرة وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس النواب عن الدائرة السيد إسماعيل الشريف.

وبحسب إيجاز صحفى للحكومة، ناقش الثني مع النائب خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج سير عمل المشاريع الخاصة ببلدية الحفرة ومنها صيانة عدد سبعة مدارس وثلاث مستوصفات صحية، إضافة إلى آليات حل مشكلة مياه الصرف الصحي.

وبحث الاجتماع على الهامش مشكلة العالقين خارج ليبيا من سكان بلدية الجفرة وكيفية العودة بهم سريعا إلى أرض الوطن مع حل كافة مشاكلهم في الدول التي علقوا بها.