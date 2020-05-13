الثني وبومريز يناقشان الإجراءات الوقائية بعد رفع الحظر

عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اجتماعا، الأربعاء في بنغازي، مع وزير التعليم فوزي بومريز، للاطلاع على كافة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في المؤسسات التعليمية في حال رفع الحظر وعودة الدراسة بعد زوال الخطر نسبيا من جائحة كورونا.
ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “الحكومة الليبية” على “فيس بوك”، تناول الاجتماع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.
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