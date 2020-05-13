الثني وبومريز يناقشان الإجراءات الوقائية بعد رفع الحظر

عقد رئيس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اجتماعا، الأربعاء في بنغازي، مع وزير التعليم فوزي بومريز، للاطلاع على كافة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في المؤسسات التعليمية في حال رفع الحظر وعودة الدراسة بعد زوال الخطر نسبيا من جائحة كورونا.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “الحكومة الليبية” على “فيس بوك”، تناول الاجتماع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.