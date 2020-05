الأعلى للقضاء: تحري هلال شوال سيكون الجمعة 22 مايو

أعلن المجلس

الأعلى للقضاء بطرابلس، أمس الأربعاء، بدء استطلاع رؤية هلال شهر شوال المبارك يوم

الجمعة 22 مايو الجاري.

وأصدر رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح محمد القوي كتابا موجها إلى رؤساء فروع الإدراة في طرابلس وبنغازي والزاوية وغريان ومصراته والخمس وطبرق والبيضاء يفيد بتحري شهادة المواطنين بشأن رؤية هلال شهر شوال في هذا اليوم.

وتضمن الكتاب تعميما

لرؤساء فروع إدارة التفتيش في المدن المذكورة بضرورة أتكليف المحاكم الابتدائية

والجزئية أحد القضاة في نطاق تخصص كل محكمة بالتواجد صحبة أحد كتاب المحكمة في

مقرها مساء يوم الجمعة الموافق 29 رمضان 1441 هجريا، 22/5/2020 ميلاديا من آذان

المغرب وحتى صلاة العشاء لتدوين وتوثيق شهادات رؤية هلال شوال وتوثيق شهادة المعرف

بالشخص الذي رأى.

وبحسب الكتاب الموجه لرؤساء الفروع فيجب توثيق تلك الشهادات في محضر يذيل بتوقيع القاضي والكاتب موجها إلى رئيس إدارة التفتيش القضائي قبل الساعة التاسعة ليلا من ذلك اليوم .

